Quello che Salvini non ha capito del funzionamento dell’Eurozona

Matteo Salvini in un’intervista alla Stampa del 16 novembre scorso ha dichiarato che, nel predisporre il suo parere sulla legge di Bilancio italiana, la Commissione europea “dovrebbe usare il buon senso, quello che ha usato per Francia e Spagna che hanno violato le regole del 3 per cento del deficit”. Regole che, peraltro, vìola anche la Germania visto che “da anni è in surplus commerciale”. Bruxelles dovrebbe, inoltre, aspettare “gli effetti che produrrà la manovra sull’economia”, certamente positivi secondo Salvini....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.