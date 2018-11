Che cosa rischia davvero l'Italia gialloverde nello sfidare Bruxelles sul bilancio

L'Italia sfida Bruxelles sul bilancio e rischia una multa miliardaria

Londra, 14 nov 08:30 - (Agenzia Nova) - Il governo populista dell'Italia ha sfidato la Commissione europea preferendo rischiare sanzioni finanziarie piuttosto che modificare la sua Legge di bilancio, che per il 2019 prevede un consistente aumento della spesa pubblica e del deficit annuale dello Stato: al braccio di ferro tra Roma e Bruxelles oggi mercoledì 14 novembre danno ampio risalto tutti i grandi quotidiani britannici, sottolineando come allo scadere dell'ultimatum che la Commissione aveva imposto all'Italia il ministro del Tesoro italiano, Giovanni Tria, ieri sera abbia risposto con una lettera in cui confirma che il suo governo non intende cedere. Nella missiva Tria ammette che il Bilancio di Roma non rispetta le regole Ue e tuttavia difende le "difficili ma necessarie decisioni prese perché il nostro pil rimane al di sotto dei livelli pre-crisi ed i settori più svantaggiati della società italiana vivono in condizioni drammatiche". Il governo italiano prevede per l'anno prossimo un deficit al 2,4 per cento del pil ed al 2,1 nel 2010: al contrario Bruxelles prevede che il deficit arriverà al 2,9 per cento nel 2019 e che l'anno successivo supererà la fatidica barra del 3 per cento. Aldilà dei decimali, tutto ruota attorno alle previsioni sulla crescita dell'economia dell'Italia, a cui il governo intende dare una spinta attraverso l'aumento della spesa pubblica; Bruxelles invece, in linea con diverse altre istituzioni finanziarie internazionali, pensa che l'economia italiana sia in forte rallentamento e che quindi gli obbiettivi di bilancio non saranno raggiunti, appesantendo il già enorme debito di stato italiano. Dopo che il mese scorso per la prima volta volta la Commissione ha bocciato il bilancio di Roma, ora l'Italia rischia l'apertura di una "procedura per deficit eccessivo", che potrebbe costargli una sanzione equivalente allo 0,2 per cento del suo pil ed arrivare fino a 9 miliardi di euro. Probabilmente adesso Bruxelles darà al governo italiano dai tre ai sei mesi di tempo per preparare una manovra correttiva; ma a quel punto l'intera questione diventerà materia per la nuova Commissione che emergerà dalle elezioni del Parlamento europeo in programma per il mese di maggio 2019. Lo scontro non è una novità per l'Unione Europea, che si è già trovata alle prese con problemi analoghi con la Grecia e con Cipro, sebbene poi non sia mai arrivata a punire un paese membro per infrazione alle regole fiscali comunitarie: ma questa vota le cose sono molto diverse, date le dimensioni economiche dell'Italia e le possibili conseguenze sull'intera economia dell'Eurozona; per questo quindi le autorità europee saranno costrette a muoversi con grande cautela, tra l'obbligo di imporre il rispetto dei trattati finanziari e la necessità di non infiammare i sentimenti anti-Ue in vista delle elezioni europee di maggio. A partire da oggi quindi tutti gli occhi saranno puntati sullo "spread", il differenziale tra gli interessi pagati dall'Italia e della Germania per piazzare sui mercati i propri titoli pubblici: è questo il vero termometro della situazione; e lo spread è più che raddoppiato da quando a Roma è arrivata al governo la coalizione populista formata dal Movimento 5 stelle e dalla Lega. Il primo serio test per i titoli italiani arriverà la prossima settimana, quando il Tesoro porterà sul mercato l'emissione semestrale dei cosiddetti "BTP Italia", le obbligazioni statali legate all'inflazione e riservate ai piccoli risparmiatori: si tratta di un un strumento finanziario che chiaramente punta all'ultimo segmento di mercato che abbia ancora una prospettiva di espansione, dato che gli investitori internazionali sono sempre più diffidenti e le banche italiane hanno i loro bilanci già oberati da una considerevole massa di titoli di Stato.