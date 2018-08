Sovranisti col cappello in mano

Doveva essere il governo dell’orgoglio patrio e del riscatto nazionale. Finalmente il paese sarebbe stato guidato da una classe politica che va a Bruxelles a battere i pugni e non a sbattere i tacchi, che non si piega alle potenze estere e al capitale straniero. L’impressione, invece, dopo i primi mesi di attività è che il governo del cambiamento stia facendo il classico giro delle sette chiese per un miracolo o al limite un po’ di questua. La prima...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.