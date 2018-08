Perché il caso Atlantia non incoraggia i fondi americani e cinesi

Roma. Dopo il crollo del ponte Morandi a Genova martedì scorso, il gioco dello scaricabarile del governo su Autostrade per l’Italia e la controllante Atlantia rappresenta un pessimo biglietto da visita per l’Italia che in queste settimane sonda fondi americani e cinesi per capire se sono disposti a investire nel suo debito e nelle sue infrastrutture. In seguito a messaggi scomposti di esponenti dell’esecutivo il governo si è mosso per revocare la concessione ad Autostrade che gestisce tratte da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.