Roma. Il suo nome è rimbalzato nelle cronache di questi giorni senza che lui proferisse verbo. Vito Gamberale è proverbiale per il suo riserbo, ancor più quando la voce s’incrina sotto il peso delle 43 vite inghiottite nel vuoto, per una lingua di cemento che non doveva crollare. “Non chieda a me perché il ponte Morandi è caduto, nessuno lo sa. Sono in corso le dovute verifiche, nell’attesa sarebbe opportuno evitare i processi sommari: chi avviò la Rivoluzione francese finì,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.