L'Auto sarà “fatta a pezzi” e Marchionne dà la sveglia ai costruttori a Detroit

Roma. Il salone dell’Auto di Detroit si apre in un frangente storico di inedita agitazione tra i costruttori di veicoli che cercano di prepararsi a un futuro in cui i mezzi di trasporto saranno condivisi tra persone, saranno guidati dall’intelligenza artificiale, e i propulsori non saranno alimentati soltanto a benzina o diesel. Un segnale potente del cambiamento in corso è che alla kermesse sarà allestito per la prima volta uno spazio dove ingegneri, analisti di dati ed esperti di economia digitale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.