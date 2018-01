Perché l'Italia deve recuperare vitalità. La lezione del Nobel Phelps

Roma. Dopo avere consegnato la laurea honoris causa a Edmund Phelps il presidente dell’Università Luiss, Emma Marcegaglia, ha detto che il premio Nobel per l’Economia ha molto da insegnare all’Italia. Ha ragione. L’economista americano nel suo saggio best seller “Mass Flourishing” (verrà pubblicato in italiano quest’anno, a circa quattro anni dall’uscita) dice che dalla fine dell’Ottocento in Italia, come in Germania e in Francia, si è affermato un sistema di valori antitetico alla modernità, all’individualismo, inteso come voglia e libertà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.