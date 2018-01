Perché a Brescia si festeggia per Marchionne

Come avrete puntualmente letto sul Foglio, Sergio Marchionne è il manager che, nel pieno della crisi, ha per primo rilanciato export, pil e occupazione in Italia, salvato la Fiat, reso la Jeep un brand globale, riesumato l’Alfa Romeo e annunciato, notizia fresca fresca, la nascita del primo Suv Ferrari e forse anche del primo Cavallino rampante elettrico. Bene. L’altra sera, in un quartiere residenziale di Brescia, si è udito a un certo punto un colpo secco e un vicino di casa, memore della storica ostilità del senatore Massimo Mucchetti nei confronti del Marchionne stesso, ha pensato addirittura al dramma. E s’è precipitato. Uff! Era il tappo di una magnum di champagne.