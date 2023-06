Dalla diga in Ucraina al “Cunctator”. La strategia millenaria delle catastrofi

Allagare il proprio territorio è una tattica militare vecchia come il cucco. La storia offre molti casi di tragedie compiute in nome del proprio interesse, utili da ripassare per capire meglio quello che è successo a Kakhovka

Il difficile non è solo riparare. Anche il solo procurare disastri naturali in guerra richiede un sacco di lavoro. Avevano cercato due volte di rompere gli argini del Fiume Giallo per rallentare l’avanzata dei giapponesi. Ma il fiume, pur già gonfio per le piogge estive, non ne voleva sapere di esondare. Gli argini erano enormi terrapieni, rialzati e rafforzati nel corso di secoli di “dispotismo idraulico”. Gli esplosivi non funzionavano, bisognava scavare a mano, reclutando a forza migliaia di contadini. Ci avevano provato ben due volte, agli inizi di giugno, ma senza esito. Finalmente riuscirono ad aprire una breccia il 9 giugno 1938. Ma l’acqua defluiva ancora troppo lentamente. Ci vollero giorni perché il fiume si aprisse un varco sufficiente ad allagare l’intero territorio, alla ricerca di un nuovo sbocco al mare. Sommerse 9 province, tra le più popolose e fertili della Cina, in tre regioni: Henan, Anhui, Jiangsu. Tratteggiata sulle mappe, l’area allagata somiglia in modo impressionante alla forma di quella inondata dal Dnipro dopo il sabotaggio della diga di Kakhovka. Solo è molto più grande, dieci volte più estesa. I fiumi sono uno diverso dall’altro. Ma l’impronta della loro ferocia si assomiglia.