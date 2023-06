La catastrofe della diga di Nova Kakhovka va ben oltre le sorti della guerra

Il 20 ottobre dell’anno scorso, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvertiva che le forze russe avevano minato la grande diga di Nova Kakhovka, sul fiume Dnipro. Se l’avessero fatta saltare, proprio quando le sue forze stavano riconquistando parti importanti della regione, le comunità lungo il fiume a valle, inclusa la città di Kherson, sarebbero state inondate. I russi, per contro, sostenevano che la diga era oggetto di bombardamenti da parte degli ucraini. Comunque sia, la diga ora è saltata e l’acqua se la porta rapidamente via a valle. Il fiume Dnipro è dove l’Ucraina ha il suo maggiore stoccaggio di acqua. Sei grandi bacini artificiali formavano una cascata per trattenere oltre quaranta miliardi di metri cubi, tre volte l’intero stoccaggio idrico italiano. Si comincia con il primo grande lago sopra Kyiv, creato dalla diga idroelettrica della città, che nei primi giorni della guerra fu oggetto di combattimento. A sud della capitale si sviluppano poi gli altri cinque bacini: Kaniv, l’enorme Kremenchuk, Kamianske, Dniper, e, fino a ora appunto, il grande bacino di Kakhovka. Date le dimensioni di quest’ultimo, i tempi per evacuare le persone e mettere in salvo le cose sono ristretti. Attraverso la grande falla è già passata un’enorme quantità di acqua. Le notizie sono per ora limitate, ma per mettere le cose in prospettiva, secondo la regione Emilia-Romagna, la zona più colpita dall’alluvione in Romagna ha raccolto circa 350 milioni di metri cubi d’acqua in poco meno di due giorni. La diga di Nova-Kakhovka tratteneva 18 miliardi di metri cubi di acqua, cinquanta volte tanto, il cui rilascio si sta compiendo in poche ore. Un disastro difficilmente gestibile, per di più in un teatro di guerra.

