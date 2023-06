La Russia è come “la peste”, ci dice il viceministro ucraino Kachka

L’attacco di ieri contro la diga di Kakhovka dimostra che la Russia è come “la peste”, “non ha alcun interesse per gli ucraini e l’Ucraina”, ma “vuole semplicemente distruggere tutto e fare più danni possibili”. A parlare è Taras Kachka, rappresentante per il Commercio dell’Ucraina e viceministro dell’Economia, di passaggio nella capitale europea per il contenzioso sulla decisione di Polonia, Ungheria, Slovacchia e Bulgaria di vietare le importazioni di grano e altri prodotti agricoli ucraini per proteggere i loro agricoltori. La conversazione con il Foglio avviene in mattinata, nella hall di un hotel di Bruxelles, dove alcuni giornalisti ucraini guardano con stupore e disperazione sul loro telefonino le prime immagini della diga distrutta e dei villaggi sott’acqua. “Questa è una delle più grandi catastrofi ambientali da decenni”, spiega Kachka: “Ci saranno danni enormi”. La priorità sono le 18 mila persone che vivono nei villaggi inondati, ma “l’impatto sarà multidimensionale”: dall’irrigazione del sud dell’Ucraina alle forniture di acqua potabile per la Crimea, passando per la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Pur di non perdere la sua guerra, la Russia è pronta a “danneggiare tutto sul territorio ucraino. Perfino quello che era stato costruito e sviluppato nell’èra sovietica”, dice Kachka.

