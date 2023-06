La diga e Putin che risponde con una mossa molto distruttiva e poco sensata alla controffensiva di Kyiv

Quando Vladimir Putin ha ordinato l’invasione totale dell’Ucraina quindici mesi fa, aveva alcuni obiettivi deliranti come “rirussificarla” e liberarla da un “governo di nazisti”, ma ne aveva anche uno molto concreto: prendere il controllo della diga di Nova Kakhovka. La diga che da ieri mattina non esiste più – è sommersa da quasi dieci metri d’acqua e non può essere riparata – era strategica perché regolava il flusso di acqua potabile verso la Crimea occupata dal 2014. Il canale che porta l’acqua nella penisola comincia in corrispondenza della piena della diga e quella barriera di cemento messa a fermare il flusso naturale del fiume garantiva la pressione nei tributari fino ai campi e alle case dei crimeani. In quindici mesi le priorità di Mosca sono cambiate e, tra la guerra di aggressione che non va come previsto e la guerra in casa fatta di incursioni a Belgorod, scontri interni alla cerchia di Putin e droni contro la capitale, i rubinetti della Crimea non sono più in cima ai pensieri del Cremlino. Ieri mattina la Russia ha risposto con una mossa molto distruttiva e poco sensata alla controffensiva di Kyiv appena cominciata.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE