Avventure e coincidenze nelle pagine di Paul Auster che soffiava New York nell'orecchio del lettore

Il più francese degli scrittori americani. Complimento velenoso, che celebra lo scrittore di Newark (come Philip Roth) per aver sciacquato i panni nella Senna. Nello stesso tempo, presuppone che il romanzo americano possa migliorare con un French touch: lo scrittore che sta a pari merito con i personaggi e si interroga. Invece di scomparire – “come Dio nella creazione”, diceva Flaubert: “responsabile di tutto senza mostrarsi” – sta sopra la spalla del lettore per soffiargli qualcosa nell’orecchio.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE