Kyiv lancia l'allarme su Zaporizhzhia, target di Mosca sotto pressione

Zaporizhzhia, dalla nostra inviata. In due giorni, due allarmi su un possibile attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: il primo lo ha dato il capo dei servizi segreti militari di Kyiv, il generale Kyrylo Budanov, il secondo, ieri, Volodymyr Zelensky. Le informazioni d’intelligence alla base delle dichiarazioni sono le stesse, ma il fatto che il presidente abbia ripetuto le preoccupazioni di Budanov a distanza di 24 ore significa che il governo vuole tenere molto alta l’attenzione su questo rischio. Fonti militari nell’ufficio del portavoce dell’esercito di Zaporizhzhia dicono che i russi sentono la pressione della controffensiva e che le nuove mine piazzate dai soldati di Mosca intorno alla piscina per raffreddare i reattori non sono scollegate dagli avanzamenti dei soldati ucraini a sud della città, che per ora sono piccoli. L’andamento di una controffensiva però non si misura contando il numero di villaggi liberati in due settimane.

