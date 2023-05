Prigozhin lascia Bakhmut all'esercito russo ed è una sfida

Per il capo della Wagner l’Ucraina è ormai secondaria, lui combatte una guerra privata che ha come centro Mosca. Kyiv ne paga tutte le conseguenze

La guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina contiene al suo interno tante altre guerre, tutte ormai molto private. Anche il presidente russo ha iniziato una guerra per ragioni che hanno a che vedere con il suo potere, che vorrebbe perpetuo, e per portarla avanti fa affidamento su altre persone, ugualmente mosse da interessi personali. Tra loro ci sono i fedeli, come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, che con i suoi uomini non smette di mostrare lealtà al presidente, rivendica conquiste e comunque combatte perché crede che verrà ripagato con denaro, altro potere, repressione dura di chiunque vorrebbe una Cecenia libera da lui e da Putin. Poi ci sono i mercenari, schierati dietro a Evgeni Prigozhin, che invece per Putin è diventato un problema.