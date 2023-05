La “dottrina Budanov” è deterrenza brutale. La strategia degli attacchi ucraini in Russia

Il capo dell’intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, ha conquistato il potere e la libertà di manovra per compiere operazioni audaci fuori dai confini quindici mesi fa: quando è stato il primo a dire con certezza che la Russia avrebbe invaso l’Ucraina dando inizio a una guerra totale. All’epoca Volodymyr Zelensky chiedeva agli americani di smetterla con “l’allarmismo” sull’invasione ed era preoccupato per l’inflazione in aumento e per gli investimenti stranieri in fuga dal suo paese. Anche il generale Oleksandr Syrskyi, il comandante delle Forze di terra, la mente dietro la prima controffensiva riuscita a settembre e dietro la strategia di usare la battaglia di Bakhmut per logorare l’esercito nemico in vista del prossimo contrattacco, all’inizio del 2022 non credeva che Putin avrebbe dato l’ordine di invadere tutto il suo paese.

