"Dittatore". La parola tabù con cui Biden ha definito Xi non è una gaffe

A meno di ventiquattro ore dalla fine della visita del segretario di stato Antony Blinken a Pechino, quella in cui sembrava che l’America avesse cercato attentamente di non urtare la sensibilità cinese, tutto è cambiato di nuovo. Durante un incontro con i giornalisti a Kentfield, in California, Biden parlava di democrazia, governi autoritari e mondo che cambia, e ha detto: “Sapete, il motivo per cui Xi Jinping si è arrabbiato molto quando ho abbattuto quel pallone aerostatico pieno di materiale per lo spionaggio è che lui non sapeva che fosse lì”, ha sottolineato il presidente americano: “No, sono serio. Questo è motivo di grande imbarazzo per i dittatori, quando non sanno cosa sta succedendo”. Il problema, naturalmente, è che ha messo il leader Xi Jinping nel gruppo generico dei “dittatori”. E non lo ha fatto in modo goffo o maldestro, o per un lapsus, lo ha fatto per un motivo politico. La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ai giornalisti ha detto oggi che le parole di Biden sono “assurde, irresponsabili, e sono in contrasto con i fatti e il protocollo diplomatico, e la dignità politica della Cina”. Di più: sono una “provocazione politica manifesta. E la Cina è duramente insoddisfatta della vicenda”. La reazione cinese legata al termine “dittatore” per definire un leader come Xi Jinping è stata molto più dura rispetto a quella sulla rivelazione fatta da Biden, ovvero che il leader stesso non fosse a conoscenza del sistema di spionaggio cinese su territorio americano attraverso i palloni spia. Su questo la funzionaria di Pechino ha soltanto detto che l’America ha ingigantito un incidente. Eppure era stato proprio per i palloni spia che le relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino si erano raffreddate ulteriormente, e la visita di Blinken degli scorsi giorni serviva appunto a riattivare i canali diplomatici. Pubblicamente, il segretario di stato era sembrato molto accomodante con la controparte cinese, sulle questioni legate a Taiwan e ai diritti umani, per esempio.

