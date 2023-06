Il vicepremier ucraino Fedorov ci racconta come ha organizzato “la guerra più tecnologica della storia”

Kherson, dalla nostra inviata. “Ormai abbiamo un’esperienza unica, ma abbiamo molte più idee in testa di quelle che avete già visto sul campo. Questa è la guerra più tecnologica della storia, la nostra scommessa è che la tecnologia stia dalla parte degli ucraini liberi e non di Vladimir Putin”, dice al Foglio Mykhailo Fedorov, classe 1991, faccia da adolescente e spalle larghe, vice primo ministro ucraino con delega all’Innovazione digitale e il più giovane del governo Zelensky. E’ un millennial con un passato da imprenditore del settore cresciuto tra gli sviluppatori di videogiochi e le startup di Kyiv; ha messo insieme le competenze di tutti, degli industriali e del ministero della Difesa, poi è andato nelle università a pescare gli studenti più brillanti e sulle piattaforme a scovare alcuni hacker adolescenti e speculatori in criptovalute ucraini che sono piccole star planetarie nel loro campo: “Il salto veloce che ha reso il nostro esercito quello con il programma di droni più avanzato del mondo – un team dedicato per ogni brigata – è stato un lavoro di squadra a cui hanno partecipato persone molto diverse, persone che con le armi non avevano niente a che fare, gente che prima di questa guerra probabilmente non si sarebbe mai incrociata, industriali e ragazzini”.

