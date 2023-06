L'ennesimo processo a Navalny e la campagna online contro la guerra di Putin

Alexei Navalny rischia trent’anni di carcere se la corte che lo giudica nell’ultimo processo in corso lo dichiara colpevole di “estremismo”. Quarantasette anni, molti chili in meno rispetto a quando guidava le uniche proteste grosse organizzate nella Russia di Vladimir Putin, Navalny è stato arrestato l’ultima volta nel 2021, appena rientrato dalla Germania dove era stato curato dopo essere stato avvelenato da agenti russi (il Cremlino nega la propria responsabilità), è stato condannato a undici anni e mezzo di prigione per frode, è rinchiuso nella colonia penale di Melekhovo, a circa 250 chilometri da Mosca, dove è stato messo già sedici volte nella cella di isolamento e dove gli sono state negate le cure per la sua salute cagionevole, le visite e i pasti sono stati razionati. Quest’ultimo processo in corso, che si svolge nella colonia penale, avrebbe dovuto essere pubblico, ma quando Navalny si è alzato in piedi per difendersi, le immagini e l’audio dalla sala hanno iniziato a essere confusi, fino a che le autorità hanno deciso di procedere a porte chiuse.

