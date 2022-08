La Russia è in prigione e il silenzio è diventato una forma di protesta

Fino a ieri, Evgeni Roizman, ex sindaco di Ekaterinburg, era uno dei pochi eminenti critici del Cremlino non in prigione, nonostante avesse usato contro la guerra parole decise, definendola “la più meschina, vergognosa e ingiusta che la Russia abbia mai combattuto”. Contro di lui erano stati aperti tre procedimenti legali per aver screditato le Forze armate, e ieri è stato arrestato. Ekaterinburg è una città importante, detestata dai putiniani che la definiscono il centro dei “disgustosi liberali” e Roizman di questo centro è l’animatore. E’ amico di Alexei Navalny, e quando il dissidente fu incarcerato in molti pensavano a Roizman come nuovo volto simbolo dell’opposizione. Lui ha sempre declinato. Pavel Chikov, un avvocato difensore dei diritti umani, ha pubblicato una foto in cui compaiono: Vladimir Kara-Murza, Ilya Yashin, Andrei Pivovarov e Evegeni Roizman, tutti critici del Cremlino, tutti sullo stesso palco, tutti arrestati. Chikov commenta: “La mia Russia è in prigione”.

La Russia che è contro la guerra, e che ha la forza di dirlo, dal 24 febbraio o vive in esilio o è stata arrestata. In una delle ultime interviste che Roizman ha rilasciato aveva detto che non si aspettava che tutti i russi parlassero apertamente come lui, ma si accontentava del silenzio come forma di protesta, di non sentire parole a favore della guerra e di non vedere ostentati i simboli dell’invasione come la Z.

