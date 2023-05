Scrivete ai prigionieri politici in carcere in Russia, è un gesto prezioso. Si fa così

“Per favore, scrivete lettere ai prigionieri politici”, ha detto Evgenia Kara-Murza, la moglie di Vladimir, condannato qualche settimana fa da un tribunale russo a 25 anni di carcere per essersi opposto alla guerra in Ucraina. Scrivete, scrivete, le lettere sono un bene prezioso “per il morale dei detenuti, combattono l’isolamento e danno speranza”, sono lo strumento per mostrare solidarietà e affievolire la solitudine, perché in quelle celle, come in tutte le celle, si rischia di essere scordati e ignorati, che è poi l’obiettivo di Vladimir Putin e di tutti i regimi, reprimere il dissenso, levarcerlo da sotto gli occhi così poi noi finiremo per dimenticarlo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE