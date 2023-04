Aspettando l'alba russa. Il discorso di Vladimir Kara-Murza prima dell'arresto

Queste le parole con cui il dissidente russo denunciò gli abusi di Putin nel marzo del 2022 in Arizona. Fu arrestato poco dopo proprio per questo intervento. Oggi è stato condannato a 25 anni di carcere

Traduciamo l’intervento che il dissidente russo Vladimir Kara-Murza ha tenuto il 15 marzo 2022 alla Camera dei rappresentanti dell’Arizona per parlare dello stato della democrazia in Russia e delle aggressioni di Mosca verso l’occidente. Il 22 aprile, poco più di un mese dopo, Kara-Murza è stato arrestato in Russia per aver diffuso “informazioni deliberatamente false” sulle Forze armate russe in quell’intervento. Oggi è stato condannato a Mosca a 25 anni di carcere.



Grazie, signor presidente. Cari leader della maggioranza, cari leader di minoranza, membri della Camera, signore e signori, cari amici, è un onore essere qui nel Parlamento dell’Arizona. Sono grato di essere qui. La scorsa settimana, quando partivo da Mosca, non ero sicuro di riuscire ad arrivare perché la maggior parte dello spazio aereo intorno alla Russia è ora chiuso, come risposta delle democrazie occidentali alla guerra di aggressione – questo è un termine giuridico tratto dagli statuti di Norimberga, che sto usando deliberatamente. La guerra di aggressione che il regime di Vladimir Putin ha scatenato contro la nazione ucraina. Ma ci sono ancora alcune vie d’uscita dalla Russia, mi ci sono voluti due giorni per arrivare negli Stati Uniti, ce l’ho fatta e sono molto grato di essere qui, in questo clima, dopo quello che ho vissuto a Mosca. Essere qui in Arizona ha un significato speciale per me, perché ho avuto l’onore di conoscere e lavorare su molte questioni assieme al defunto senatore John McCain, che è stata una delle persone che ha visto e capito Vladimir Putin fin dall’inizio, nel 2000, quando Putin stava salendo al potere. Molte persone in occidente pensavano che sarebbe stato un riformatore e un democratico. Il senatore McCain, nel dibattito delle presidenziali in South Carolina contro George W. Bush, riferendosi al president, disse che Putin sarebbe stata una di quelle persone che avrebbe fatto partire i treni in orario. Questo è, ovviamente, un riferimento diretto al regime fascista di Benito Mussolini in Italia, e si è rivelato assolutamente corretto. È stato molto frustrante per noi in Russia, per coloro che credono nella democrazia in Russia, vedere Putin salire al potere. Posso dire di aver capito chi fosse Putin e in che direzione avrebbe guidato il nostro paese e il mondo. Nel dicembre del 1999, ricordo anche la data specifica – può sembrare strano, ma c’è un motivo. 20 dicembre 1999. Quel giorno è ancora oggi sorprendentemente segnato in Russia come il giorno dei cekisti, il giorno in cui si commemora la fondazione della Ceka, più tardi nota come Kgb, la polizia segreta bolscevica, nel 1917. In quel giorno del 1999, Vladimir Putin, allora ancora primo ministro della Russia, si recò in piazza Lubjanka a Mosca, sede del vecchio quartier generale del Kgb, per inaugurare ufficialmente una targa commemorativa di Yuri Andropov. Yuri Andropov era una persona che simboleggiava e incarnava il peggio del peggio della repressione politica post staliniana nell’Unione sovietica. Fu tra gli organizzatori dell’invasione sovietica dell’Ungheria nel 1956. È stato uno che per anni ha dato priorità all’individuazione e al perseguimento dei dissidenti politici in Unione sovietica. Una delle cose che fece fu istituire un’orribile pratica di psichiatria punitiva. I dissidenti, persone che si opponevano al regime comunista, venivano confinati con la forza in istituti psichiatrici, dichiarati pazzi mentali e tenuti lì in condizioni di tortura per anni e anni. E’ a quest’uomo che Vladimir Putin ha dedicato una targa commemorativa nel dicembre 1999. Per me e per molti miei amici e colleghi in Russia, non c’erano più dubbi su chi fosse Putin e su cosa avrebbe fatto.

Per rendere tutto più chiaro, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, durante il primo anno del suo incarico, Putin ha ripristinato l’inno nazionale dell’Unione sovietica dell’èra staliniana come inno nazionale della Federazione russa. La Russia è un paese di simboli, e scegliere un simbolo del genere è un messaggio inequivocabile della direzione che intendeva prendere. Molto rapidamente, i simboli si sono trasformati in azioni. Molto rapidamente, Vladimir Putin ha iniziato a perseguire i media indipendenti, ha iniziato a perseguire i partiti di opposizione, ha iniziato a truccare le elezioni, a imprigionare gli oppositori, poi a ucciderli, e molto rapidamente, nel giro di pochi anni, ha trasformato la Russia da una democrazia imperfetta che avevamo negli anni Novanta al perfetto stato autoritario che ha costruito oggi. Per tutto questo tempo, ancora una volta, è stato accolto nelle capitali occidentali, gli è stata stretta la mano e gli è stato steso il tappeto rosso per i suoi aerei quando arrivava. Un presidente americano dopo l’altro lo guardava negli occhi e si faceva un’idea della sua anima, dichiarava un ripristino dei rapporti con lui o offriva qualsiasi tipo di passo di abilitazione e riappacificazione. Non solo a livello di parole, ma in senso molto pratico: per anni e anni e anni, i paesi occidentali hanno permesso agli oligarchi e ai cleptocrati che gravitano attorno a Putin di usare i vostri paesi, di usare i paesi occidentali, le banche occidentali, i sistemi finanziari occidentali, come paradisi fiscali per il denaro che questi oligarchi e cleptocrati hanno rubato al popolo russo. L’intero modus operandi del regime di Putin è che le persone intorno a lui, non dimentichiamolo mai, non è solo un regime autocratico, è anche un regime cleptocratico, dalla classica definizione greca della parola “governato dai ladri”; quei ladri vogliono rubare in Russia e poi spendere e nascondere il denaro rubato in occidente, dove hanno i loro yacht, le loro ville, i loro conti bancari, o molto spesso le loro famiglie. Per anni e anni, i paesi occidentali hanno permesso che ciò accadesse.

La prima volta che ho conosciuto il senatore John McCain è stato quando, nel 2010, abbiamo lavorato con lui e altri per presentare al Congresso americano una proposta di legge chiamata Magnitsky Act, che proponeva un principio molto semplice: le persone coinvolte in violazioni dei diritti umani e corruzione in Russia, e di fatto in qualsiasi altro stato autoritario del mondo, non avrebbero più potuto ottenere visti sui beni o utilizzare il sistema finanziario e bancario degli Stati Uniti. In altre parole, questa persona non sarebbe stata in grado di utilizzare il bottino dei suoi furti nelle banche americane, e questa legge è diventata legge. Sulla base dell’esempio americano, oggi esistono leggi simili in tutto il mondo occidentale, anzi, in tutte le principali giurisdizioni occidentali. Boris Nemtsov, il defunto leader dell’opposizione russa, è stato la voce più importante, più potente e più efficace contro la corruzione, gli abusi e i crimini commessi dal regime di Putin. Sette anni fa, nel febbraio del 2015, è stato assassinato, letteralmente ucciso a colpi di pistola davanti alle mura del Cremlino a Mosca. Per anni, Boris Nemtsov ha chiesto ai paesi occidentali di imporre sanzioni personali di alto livello contro i compari e gli oligarchi di Putin. Ma molti nel mondo occidentale hanno scelto di voltarsi dall’altra parte. Non sono solo un politico, ma anche uno storico per formazione, e una cosa che sappiamo dalla storia è come finisce l’acquiescenza nei confronti dei dittatori: finisce sempre allo stesso modo. Vorrei che ci fossimo sbagliati su questo punto, ma oggi tutto il mondo vede ciò che il regime di Putin sta facendo all’Ucraina. Le bombe a grappolo sui centri abitati, i bombardamenti dei reparti di maternità, degli ospedali e delle scuole e i crimini di guerra. Sono crimini di guerra che il regime dittatoriale del Cremlino sta commettendo contro una nazione al centro dell’Europa. Purtroppo è a questo che ci hanno portato tutti gli anni di governo di Putin. Ma per quanto sia difficile per ognuno di noi essere un po’ ottimisti e persino un po’ speranzosi per il futuro, voglio anche parlarvi dell’altro lato della Russia.

Molto spesso, le persone in occidente vedono solo il lato ufficiale. Vedono Putin, la repressione, le azioni aggressive e la guerra in corso. Molto spesso si perde di vista l’altra faccia della Russia. L’altra faccia, ovviamente, è che nel mio paese ci sono milioni di persone che rifiutano e dissentono radicalmente da tutto ciò che il regime di Putin rappresenta, dalla cleptocrazia agli abusi, alle repressioni e ai crimini contro l’umanità che vengono commessi. Nelle ultime tre settimane, da quando è iniziata la guerra contro l’Ucraina, migliaia di russi sono scesi in piazza, letteralmente ogni giorno, per protestare contro ciò che sta accadendo. Per protestare contro questo crimine che viene commesso, presumibilmente in nostro nome. Secondo l’ultimo conteggio dei gruppi per i diritti umani, dal 24 febbraio, giorno dell’aggressione, sono stati effettuati più di quindicimila arresti in tutta la Russia contro chi ha cercato di manifestare contro la guerra. Dico “cercato” perché in Russia tutte le manifestazioni pubbliche sono vietate. A tal punto che alcuni giorni fa, alla fine della scorsa settimana, un sacerdote ortodosso russo è stato arrestato dopo aver lasciato la sua chiesa dopo essersi espresso contro la guerra nel suo sermone. Dopo la funzione domenicale nella sua chiesa nella regione di Kostroma, ha ricordato alla gente il sesto comandamento, “non uccidere”. Per questo, è stato arrestato e portato alla stazione di polizia, incriminato e multato in base al nuovo reato amministrativo di “discredito dei servizi armati della Federazione russa”. Quindi, se reciti un comandamento biblico, stai screditando le forze armate; questa è la realtà orwelliana che il regime di Vladimir Putin ha creato nel nostro paese. Nonostante questo, e nonostante i grandi pericoli e rischi che corre chiunque osi opporsi al regime di Putin, migliaia di persone in tutta la Russia sono disposte a correre questo rischio e a pagare questo prezzo, per farsi valere e parlare per una Russia migliore, diversa e più promettente.

Ancora una volta indossando il mio cappello di storico: non possiamo placare questi regimi. Lo vediamo oggi, ma sappiamo anche che questi regimi finiscono. Lo abbiamo visto alcune volte nella storia del nostro paese. Sono abbastanza vecchio da ricordare molto vividamente gli eventi dell’agosto 1991, il crollo del sistema sovietico. Quando iniziò, come sapete, si trattò di un duro colpo di stato, inscenato dai vertici del Partito comunista nel Kgb, nel tentativo di porre fine alla perestrojka, alla glasnost e a tutti i tentativi di riforma e di tornare alle vecchie abitudini. Le persone che stavano dietro a tutto questo avevano tutto a disposizione, o almeno così sembrava. Avevano l’intera macchina governativa, l’apparato di partito, tutte le reti televisive, le stazioni radiofoniche e i giornali; avevano la polizia e l’esercito, il Kgb, l’orribile macchina repressiva sovietica, e naturalmente avevano i carri armati, che mandarono nelle strade di Mosca. Ora, ricordo quei carri armati, guardando i carri armati nelle strade della mia città. I cittadini russi, i moscoviti che rifiutarono il colpo di stato, non erano armati di nulla se non della loro dignità e della loro determinazione a difendere la libertà. Sono scesi in strada a migliaia, poi a decine di migliaia e infine a centinaia di migliaia, e si sono letteralmente piazzati davanti ai carri armati. Poi i carri armati si fermarono e si allontanarono. Questo è stato il mio primo ricordo politico consapevole. Avevo dieci anni all’epoca e questa lezione mi accompagnerà per tutto il tempo in cui vivrò. Quando un numero sufficiente di persone nella società è disposto ad alzarsi in piedi, a porre fine alla repressione, a difendere la propria dignità, i propri diritti, la propria libertà, tutta l’apparente forza delle dittature diventa impotente. All’inizio degli anni Ottanta, quando il regime sovietico sembrava entrare in una fase molto, molto buia, ci fu un aumento della repressione interna, c’erano tensioni crescenti a livello internazionale, ricordate il Boeing abbattuto dalle forze armate sovietiche, ogni sorta di guerra retorica tra i leader sovietici e il presidente Reagan, la completa repressione del movimento dissidente in Unione sovietica, tutti i gruppi dissidenti erano stati sciolti, le pubblicazioni Samizdat erano cessate, tutti i principali dissidenti erano in prigione, in campo di lavoro o in esilio. Sembrava che ogni speranza fosse perduta. Fu allora che i dissidenti sovietici coniarono quella famosa frase che amano ripetere: “La notte è più buia prima dell’alba”. La gente rideva di loro e diceva: “Di cosa state parlando?”. In realtà, si è scoperto che avevano ragione, perché pochi anni dopo il regime sovietico è crollato.

Oggi in Russia sono tempi molto bui. Sono tempi in cui abbiamo centinaia di prigionieri politici. Questo numero è destinato a crescere, perché le persone vengono arrestate per aver partecipato a manifestazioni contro la guerra. Tutte le principali organizzazioni di opposizione sono state schiacciate e distrutte; tutti i media indipendenti rimasti sono stati liquidati dalle autorità dall’inizio della guerra in Ucraina nelle ultime tre settimane; ogni giorno sentiamo parlare di nuovi arresti, detenzioni e nuove repressioni contro i nostri amici. Ma sappiamo, e ricordiamo questa lezione, che la notte è più buia prima dell’alba. Sappiamo che l’alba arriverà. Sappiamo che ci sono molte persone in Russia che condividono le nostre idee e i nostri valori. Il leader dell’opposizione Alexei Navalny, il cui processo si è concluso oggi con la richiesta da parte dell’accusa di condannarlo a 13 anni di carcere per essersi espresso contro il regime di Putin. Una volta gli è stato chiesto: “Qual è il tuo obiettivo per la Russia? Cosa vuoi che accada? Supponiamo che tu salga al potere. Che cosa vuoi? Cosa vuoi fare?”. Forse il giornalista si aspettava una risposta lunga e articolata, con varie proposte, programmi e quant’altro. Alexei Navalny ha risposto con una frase molto semplice. Ha detto che vogliamo “che la Russia sia un normale paese europeo”. Sappiamo che arriverà un giorno in cui la Russia diventerà un normale paese europeo. Credo sia nell’interesse, non solo di noi russi ma anche di tutti voi della comunità internazionale, avere a Mosca un governo che rispetti i diritti e le libertà del proprio popolo e che si comporti da cittadino responsabile sulla scena internazionale. Sappiamo che quel giorno arriverà e tutto ciò che facciamo nel movimento di opposizione russo ha come obiettivo quello di cercare di avvicinarsi a quel giorno. Vi ringrazio molto per l’onore di parlare davanti a voi oggi. E ringrazio anche lei, signor presidente.