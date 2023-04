Il silenzio dei pacifisti irenisti su Kara-Murza, Gershkovich e gli altri prigionieri di Putin

Nessuna mobilitazione per Kara-Murza, Gershkovich e gli altri detenuti politici che lottano pacificamente contro la guerra in Russia. Le energie dei nostri pacifisti sono tutte concentrate contro i nostri governi per fermare l’invio di armi all’Ucraina

Non è chiaro se sia indifferenza o rassegnazione, ma sta di fatto che in Italia nei movimenti pacifisti e per la libertà d’informazione c’è scarsa attenzione per la repressione del regime di Putin. Eppure i democratici russi inviano messaggi allarmanti: “La Russia sta tornando alle pratiche del terrore politico di Stalin. Il terrore contro il dissenso e la sua stessa gente è costato alla Russia centinaia di migliaia di vite nel secolo scorso”, si legge in un appello di giornalisti, attivisti e intellettuali pubblicato sulla Novaya Gazeta Europe, il giornale del premio Nobel per la Pace Dmitrij Muratov che ora opera in esilio dopo la chiusura imposta dal Cremlino. “Questo terrore è iniziato con processi farsa di oppositori politici e dissidenti, e si è concluso con esecuzioni di massa e imprigionamento di comuni cittadini, compresi coloro che hanno accolto con favore i primi processi farsa”, prosegue l’appello sottoscritto per chiedere la liberazione di Vladimir Kara-Murza.