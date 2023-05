Colpire Putin è un obiettivo legittimo per l'Ucraina aggredita da uno “stato criminale” 

Fonti russe – della cui correttezza è sempre opportuno dubitare, considerato il regime orwelliano che Vladimir Putin ha imposto sulla Russia – sostengono che le difese del Cremlino hanno sventato un attacco di droni organizzato dall’Ucraina allo scopo di attentare alla vita del presidente. La sicurezza con cui la responsabilità dell’attacco viene attribuita al governo di Kyiv non riesce però a dissipare i dubbi che, qualora esso sia veramente esistito, non possa essere stato opera di cellule di opposizione interna russa, o di quinte colonne di ucraini residenti in Russia o di una combinazione di entrambe le ipotesi. Neppure è da escludere che tutta l’operazione possa essere una montatura messa in piedi dal Cremlino stesso – non c’è traccia di danni neppure fisici al palazzo – per magnificare le capacità difensive russe (dopo la figuraccia rimediata con il rogo del mega deposito di carburante a Sebastopoli, quello sì rivendicato dagli ucraini) – e per fornire il pretesto per scatenare una rappresaglia indiscriminata contro obiettivi civili ucraini, qualora l’annunciata controffensiva ucraina dovesse collezionare significativi successi. In quattordici mesi di guerra la Russia ci ha infatti abituato all’utilizzo sistematico e spudorato della menzogna come neppure la Russia di Stalin praticava. Ma supponiamo per un attimo che davvero le autorità ucraine avessero organizzato l’attacco (cosa che peraltro negano), le domande che dovremmo porci sono sostanzialmente due: 1) si tratterebbe di un atto legittimo e utile alla causa della resistenza contro l’invasore? 2) saremmo di fronte a un atto di deliberata escalation del conflitto?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE