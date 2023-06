A Bruxelles si riorganizza l'opposizione russa contro Putin

In Belgio la conferenza intitolata “Il giorno dopo”, una maxi riunione di storici dissidenti e giovani oppositori con un solo scopo, preparare il post-Putin e riportare la Russia a guardare verso l’Europa

Bruxelles. L’opposizione russa in esilio trova casa al Parlamento europeo e come accadde con gli antifascisti a Parigi, o i governi in esilio a Londra, Bruxelles dà asilo agli stati generali della Russia anti-Putin con una conferenza intitolata “Il giorno dopo”, una maxi riunione di storici dissidenti e giovani oppositori con un solo scopo, preparare il post-Putin e riportare la Russia a guardare verso l’Europa.