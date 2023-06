Orlov, Kara-Murza, Yashin e gli altri. Il tribunale dei dissidenti russi

I momenti prima della condanna usati per lanciare messaggi alla Russia e al mondo. Tutti con un sorriso che ispira speranza e una promessa: il regime non durerà per sempre

Oleg Orlov è arrivato in tribunale con una valigetta. Con un sorriso ironico e una leggerezza che cozzava con i colori freddi della stanza attorno a sé. Poi ha tirato fuori un libro: “La fine del regime” di Aleksander Baunov. Orlov è un biologo russo, difensore dei diritti umani e copresidente del gruppo Memorial, l’associazione bandita in Russia, insignita del Nobel per la Pace, creata in un’epoca in cui parlare dei crimini del passato era visto come il passo necessario per la costruzione della democrazia russa. Orlov è entrato in tribunale perché ha criticato l’aggressione contro l’Ucraina e rischia fino a cinque anni di carcere. A favore di telecamere ha detto, mettendo il libro in bella vista: “E’ un buon libro, consiglio di leggerlo, riguarda la fine dei regimi totalitari e fascisti”. Orlov ha contestato tutte e due le guerre del Cremlino: quella contro Kyiv e quella contro i cittadini russi.