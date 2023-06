La manifestazione oceanica di Varsavia contro l'apatia

“Saremo più di duecentomila”. Primo messaggio da Varsavia. “No, no, stanno arrivando tanti da fuori, vedrai che a trecentomila ci arriviamo”. Secondo messaggio da Varsavia. “Incredibile, siamo mezzo milione di polacchi”. Terzo messaggio, colmo di entusiasmo. La manifestazione di domenica contro la creazione di una commissione per indagare le influenze russe nella politica polacca ha avuto una partecipazione che in Polonia hanno definito “oceanica”. La legge non piace non perché i polacchi non siano preoccupati della possibilità che Mosca abbia cercato, in passato e cerchi ancora, di interferire nella vita politica o economica di Varsavia, ma perché non credono che la commissione sarà trasparente e agirà con indipendenza rispetto a quello che vuole il PiS, il partito che governa la nazione dal 2015, e che si può sintetizzare in una frase: vincere senza troppi intoppi. Gli intoppi hanno dei nomi, cognomi e temi: sono le proteste degli agricoltori e dei trasportatori, sono i soldi del Pnrr che rimangono a Bruxelles a causa del poco impegno del governo a fare le riforme necessarie, ci sono i prezzi dell’energia che crescono. Poi c’è l’Intoppo, il re degli intoppi, il volto che per il PiS rappresenta tutto quello che può andare storto: Donald Tusk. E’ stato lui, leader di Piattaforma civica (Po), a proporre ai polacchi di scendere in piazza, e gli altri partiti di opposizione – intoppi minori per il PiS – inizialmente timidi e poco entusiasti di aderire alla protesta organizzata da altri hanno poi capito quanto invece fosse importante manifestare, contarsi, prendere parte anche alla corsa tutta polacca, che contraddistingue ogni protesta, a chi fa il manifesto più bello – in Polonia c’è una tradizione longeva, un’arte autoctona molto cinematografica del disegnare poster ma che si applica anche alle proteste: per chi è curioso basta andare a Cracovia a visitare la Galeria Plakatu.

