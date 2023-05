L'idea putiniana di Kaczynski per colpire l'opposizione

Durante una conferenza stampa, un giornalista del canale polacco Tvn ha domandato al leader del principale partito della maggioranza PiS, Jaroslaw Kaczynski, se dopo il ritrovamento di un missile russo Kh-55 vicino a Bydgoszcz la fiducia nei confronti del ministro della Difesa, Mariusz Blaszczak, sia rimasta intatta. La notizia del ritrovamento del Kh-55 aveva iniziato a diffondersi in aprile, ma il missile sarebbe caduto in Polonia alla fine dello scorso anno e non sono arrivati chiarimenti esaustivi da parte del ministero di una nazione che confina con un paese in guerra e che quindi è costretta a delle misure di sicurezza più accurate rispetto al resto dell’Ue. La polemica è stata sedata in fretta, il missile non ha colpito nessuno, è finito in una foresta e alla domanda del giornalista di Tvn, Kaczynski ha risposto in modo conciso e sprezzante: lei è un rappresentante del Cremlino. Fine della discussione, fine dei chiarimenti, fine della responsabilità. Quella di Kaczynski non era una battuta, neppure un modo di troncare la discussione, era piuttosto la prima volta che veniva mossa un’accusa che in Polonia da ieri avrà delle conseguenze molto serie. La scorsa settimana il PiS, che governa dal 2015, ha proposto di istituire una commissione che indaghi sulle influenze russe in Polonia. Il Tribunale costituzionale polacco deve ancora approvare la legge, già firmata dal presidente Andrzej Duda. L’opposizione sperava che il presidente si sarebbe opposto, che ispirato dal suo nuovo ruolo di protettore della democrazia ucraina, di ospite entusiasta dei discorsi liberali del presidente americano Joe Biden e dell’ucraino Volodymyr Zelensky, sarebbe stato attento a sufficienza da capire che Kaczynski sa giocare in modo astuto con la paura della Russia: ci ha costruito una carriera e parte dei suoi recenti successi elettorali. Invece Duda ha giustificato la sua scelta con la necessità di proteggere i cittadini, la nazione, le istituzioni e ha detto che commissioni simili si trovano in altri paesi europei e il premier, Mateusz Morawiecki, si consulterà con Bruxelles per creare un organo che agisca in modo trasparente e onesto.

