La più vecchia ong Russa è stata liquidata

“Memorial ha screditato il potere, dipinto di nero il passato sovietico, deformato la storia”: l’arringa del procuratore nell’aula della Corte Suprema russa ieri ha spazzato via i cavilli e gli appigli formali, per dichiarare che la più vecchia e celebre ong russa viene liquidata non perché non ha apposto sulle sue pubblicazioni il marchio infamante di “agente straniero” impostole dal Cremlino, ma per avere “presentato falsamente l’Urss come stato terrorista”. E’ un processo contro la storia, e l’avvocato Genri Reznik lo mette agli atti quando dice che “in questa aula si stanno guardando due Russie: quella che era rinchiusa nel Gulag e quella che incarcerava”. Ha vinto la seconda, e il vero imputato – prosciolto, a differenza di Memorial – è stato lo stalinismo. Perché l’ong fondata da Andrey Sakharov ha combattuto, e continua a combattere, tante battaglie in difesa dei diritti umani, in Cecenia come nelle carceri dei nuovi detenuti politici, ma la sua fama è legata alle indagini e alla denuncia dei crimini di Stalin. Che da ieri viene equiparata alla “calunnia del passato storico”, che a sua volta diventa un reato.

