Il fattore Taiwan mobilita il centrodestra italiano

Il ministro Joseph Wu sbarca a sorpresa a Milano e incontra meloniani e leghisti. Il vicepresidente del Senato stringe la mano alla presidente taiwanese Tsai. Guai in vista per i cheerleader della Via della seta

Sabato scorso, a sorpresa, il ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu è atterrato a Milano. E’ la prima volta nella storia democratica del paese che un membro del governo taiwanese viene in visita in Italia per degli incontri istituzionali – c’è un precedente all’inizio degli anni Duemila, quando l’allora ministro taiwanese venne in Italia in vacanza. Wu ha incontrato quattro membri del Parlamento italiano – due della Lega e due di Fratelli d’Italia – in una missione delicata e dal profondo impatto sul piano della politica internazionale. Eppure la visita ha avuto poca risonanza sui media, come quella del vicepresidente del Senato, il leghista Gian Marco Centinaio, a Taipei, che ieri ha incontrato e stretto la mano alla presidente progressista Tsai Ing-wen.