Gli alluvionati nell'Ucraina libera temono per i dispersi nelle zone occupate che i russi non cercano

Nella prima giornata di soccorsi agli alluvionati della regione di Kherson i russi hanno bombardato l’Ucraina quaranta volte con gli aerei e hanno lanciato contro il paese trentacinque missili a lungo raggio in ventiquattro ore. Le evacuazioni sono cominciate la mattina stessa del disastro sulla sponda nord, quella controllata da Kyiv; contemporaneamente sulla sponda sud, occupata dai russi, il sindaco di Nova Kakhovka imposto da Mosca registrava un video per dire a tutti di non preoccuparsi, che nessuno era in pericolo imminente, mentendo. La sponda sud è quella più colpita, ci sono due villaggi completamente sott’acqua e almeno sette persone disperse, ma i dati sono provvisori, incompleti, inaffidabili e Marichka, che vive a Kherson, che ha la sorella a Nova Kakhovka intrappolata dai russi dall’inizio della guerra totale quindici mesi fa, dice al Foglio: “Sapremo mai quanti ucraini sono spariti lì? Chi può credere che i russi stiano cercando i dispersi? Da quando ai russi interessa la vita degli ucraini come mia sorella?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE