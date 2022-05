La diaspora dei balletti russi in fuga da Putin

Ballet for peace? “L’odore del sangue non mi va via dagli occhi”: potrebbe dare una risposta al quesito la terrificante frase di Juan Belmonte, il famoso torero suicida. In questa guerra russo-ucraina, nel balletto del tutto fratricida, si susseguono colpi e contraccolpi a volte metaforici ma spesso più che concreti. Un esempio doloroso è senza dubbio la morte di Artem Datsishin, 43 anni, poco noto in occidente, ma a suo tempo prestante étoile del Balletto nazionale di Kyiv. La scomparsa del ballerino è avvenuta il 17 marzo all’ospedale della capitale in seguito alle ferite riportate il 26 febbraio in un attacco dell’artiglieria russa, appena due giorni dopo l’inizio dell’invasione di Putin. Potrebbe essere una concausa della totale chiusura delle attività del Teatro di Kyiv: molti compagni di sbarra e di grand battement di Datsishin sono fuggiti per non incappare nel suo stesso, tragico, destino. Altri, supponiamo abbiano imbracciato il fucile.

