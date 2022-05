Ribattezzare l'arte per renderla moralmente "presentabile", l'ultima del pol. corr.

Scipione, un ragazzo di colore, era un modello all’Académie Suisse, la scuola di pittura frequentata dal da Paul Cézanne a Parigi tra il 1865 e il 1870. Fu lui a ispirare “The Negro Scipio”, capolavoro giovanile dell’artista francese, che Monet acquistò e teneva in camera da letto. Ospitato dalla Tate Gallery di Londra per la più grande mostra di Cézanne che si terrà nel 2023, il dipinto ora cambia nome. Si chiamerà “Scipio”. A febbraio il famoso quadro di Rubens al Musées Royaux des Beaux-Arts di Bruxelles “Quattro studi di una testa di moro” è stato ribattezzato (via la parola “moro”). “La responsabilità dei musei di essere inclusivi e non discriminatori è cresciuta sempre più a seguito di movimenti sociali come Me Too o Black Lives Matter” si giustifica il museo belga.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE