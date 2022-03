Boicottare tutto, ma la lingua no. Perché rendere gratuito lo studio del russo, come fa Babbel

Sull’insegnamento della lingua di Puškin, oggi in occidente, ieri in Ucraina. Parole, guerre e idee

L’altro giorno una ragazza italiana, Martina Fattore, mi ha fatto sapere che la piattaforma online americana Coursera ha sospeso i corsi di lingua e letteratura russa. Oggi si possono studiare tutte le lingue del mondo, su Coursera, tranne il russo. E io ho pensato che, forse, i responsabili di Coursera, e quelli che la pensano come loro, sarebbero contenti se quelli che lo sanno, il russo, se lo dimenticassero. Che i colloqui di pace si possono anche fare con la lingua dei segni, devono aver pensato i responsabili di Coursera e quelli che la pensano come loro. Era arrabbiata, Martina Fattore, quando ha scritto su internet queste cose, e ha mandato una mail, educatissima: l’ho vista, per chiedere spiegazioni. Son passati due giorni, non le hanno ancora risposto.