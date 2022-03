Paolo Nori: "Ecco la mia Russia, un paese da amare anche se fa paura"

Sovietica o no, allo scrittore emiliano, che ha visto il suo Dostoevskij censurato dalla Bicocca, sembra molto diversa da come la immaginiamo qui. Anche in questi giorni in cui tutti si sentono cremlinologi. La Russia che fa paura, i crimini di Putin, l’amore per un paese. Il racconto di un suddito di Tolstoj e Brodskij

Quando pubblico qualcosa sul Foglio, e ultimamente succede spesso, lo condivido sui social che frequento, che sono Twitter, Facebook e Instagram, anche se Instagram lo uso quasi solo per le dirette. E quando faccio così, quasi sempre c’è qualcuno che chiede “Sì, va bene, però perché sul Foglio?”. Io, devo dire, ho scritto anche sul Giornale, e sulla Verità, per cui sono abituato. Ho scritto anche su altri quotidiani, sul Manifesto, per dire, ma quando scrivevo sul Manifesto, e condividevo sui social, nessuno mi ha mai chiesto “Sì, va bene, però perché sul Manifesto?”. Devo dire che, per un certo periodo, anch’io la pensavo così. E mi piace parlarne qui, sul Foglio. Quando in Italia quasi tutti ci dividevamo tra quelli che erano a favore e quelli che erano contro un imprenditore lombardo che aveva fatto fortuna con le televisioni, io, non so come dire, non ero a favore. Era proprio una cosa viscerale che riguardava anche la ricchezza, e l’ostentazione della ricchezza, e l’arroganza, e la sicurezza di sé, e un’idea del mondo, e della famiglia, e della donna, e dell’uomo, non saprei dire bene, ma a me, quel signore lì, e mi piace dirlo qui sul Foglio, non mi piaceva.