Gogol' e la guerra di Putin

Attaccati alla radio e alla tv russa, in questi giorni, viene in mente che Gogol’ e Bulgakov e l’Achmatova sono nati in Ucraina, e non si capisce come i russi possano bombardare quelle città delle quali ci hanno fatto innamorare

Sono un appassionato di letteratura russa, ho avuto il privilegio di tradurre alcuni dei capolavori, di quella letteratura, e da qualche anno ho il piacere di guidare dei gruppi di appassionati, come me, sui luoghi dove la letteratura russa è nata e si è sviluppata.

A Pietroburgo, tra le altre cose, vediamo il ponte dove hanno rubato il cappotto a Akakij Akakievic, il protagonista del Cappotto di Gogol’ e, per via dell’assessore di collegio Kovalëv, protagonista del Naso, sempre di Gogol’, entriamo nella cattedrale di Kazan’.

Nel racconto, come si sa, Kovalëv si sveglia un mattino e scopre di non avere più il naso. Si butta una sciarpa sulla faccia, esce, e vede il proprio naso, in divisa, salire su una carrozza. Gli sembra che si comporti come se avesse un grado più alto del suo, consigliere di stato, almeno; si mette a correre dietro la carrozza e vede che, poco dopo, il naso scende e entra nella cattedrale di Kazan’. Kovalëv lo segue, lo vede seduto a pregare, gli si avvicina e gli dice “Mi scusi, mi sembra che lei sia il mio naso”. “Il naso” scrive Gogol’ “aggrottò le sopracciglia e rispose: ‘Lei si sbaglia, egregio signore. Io sto per conto mio. Inoltre tra di noi non ci può essere nessun legame stretto. A giudicare dai bottoni della sua divisa, lei lavora per un altro dicastero’”.