Tutto quello che vogliamo oggi è credere a Zelensky

La guerra è anche una questione visiva. Lo sa il dittatore ceceno Ramzan Kadyrov in stivali Prada che dispiega le forze fasciste in un video alla Games of Thrones, lo sanno gli influencer che interrompono il flusso pubblicitario per riassumere la guerra in quindici secondi, lo sanno i giornalisti che anche se cercano campo in albergo paiono Marie Colvin, lo sa Matteo Salvini che è passato dalle magliette di Putin al passamontagna delle Pussy Riot e i fiori all’ambasciata Ucraina (facendosi il segno della croce, tutto pubblicato sui suoi social tra un padre che piange e una bimba nata nel rifugio anti raid: quanti cuori puoi farci con un miracolo a Kiev?); lo sanno gli americani che ci fanno vedere solo l’invasore e mai le truppe ucraine. Ma soprattutto lo sa Zelensky: se la guerra si vincesse con le immagini, avrebbe già vinto.

