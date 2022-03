La Russia vuole conquistare l'Ucraina e sta facendo quello che vuole. L'intervento del direttore Claudio Cerasa a In Onda su La7

L'Europa con Putin ancora non ha capito il confine tra deterrenza e impotenza

Si moltiplicano le trattative per cercare di trovare una soluzione diplomatica al conflitto in Ucraina. "Manca ancora quello italiano che in questa partita è ancora fuori da ogni partita diplomatica rilevante", ha detto il direttore Claudio Cerasa a n Onda su La7. Putin "fa quello che dice, dice quello che fa e fa quello che vuole".