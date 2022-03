Scholz rompe il tabù armi nell'Spd: aumento di 1,3 miliardi negli investimenti militari

L’invasione russa porta a una svolta storica in Germania: il riarmo e gli aiuti militari a un paese straniero. Il cancelliere tedesco annuncia maggiori spese nella Difesa che arriverà a pesare oltre il 2 per cento del pil

Luftwaffe inadeguata, Marina inefficiente, Bundeswehr in stato desolato, truppa mal equipaggiata, armamenti obsoleti, obbiettivi Nato falliti: l’esercito tedesco è oggetto da anni di riforme ed è stato sistematicamente “kaputtgespart” (distrutto a forza di tagli e risparmi) e la capacità di reazione delle forze armate, a detta di esperti e generali, è “estremamente limitata” e in “drammatiche condizioni”. L’aggressione di Putin all’Ucraina è stata per Berlino l’ultimo campanello di allarme. La Germania, in caso di attacco, non sarebbe in grado di autodifendersi.