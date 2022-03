L'Europa si reinventa ancora una volta per fermare Putin

L'Ue deve fare un altro passo in avanti per proteggersi dalle conseguenze economiche del conflitto. Gli incontri della settimana, la crisi energetica, l'accoglienza dei rifugiati e il referendum in Danimarca

Dodici giorni di guerra di Vladimir Putin contro l'Ucraina hanno spinto l'Unione europea a reinventarsi, e siamo solo all'inizio. Dopo l'adozione di una serie di sanzioni senza precedenti, che hanno come obiettivo di mettere in ginocchio l'economia russa, e dopo la decisione di concedere per la prima volta la protezione temporanea agli ucraini che fuggono dalle bombe di Putin, l'Ue ora è chiamata a compiere un altro balzo in avanti per proteggersi dalle conseguenze economiche del conflitto.