Sfogliare la Brexit

Non si può non parlare di Brexit, quando la Brexit è ovunque. C’è la Brexit anche quando nessuno la nomina, anche quando si legge un libro, quando si sospira perché all’apparenza è Brexit free e invece, subito dopo aver letto l’ultima parola dell’ultimo capitolo dell’ultima pagina, si realizza che la Brexit c’era e come. Non occorre nominare i referendum, né l’Europa: il complesso e interminabile rapporto tra Unione europea e Gran Bretagna si nasconde in ogni cosa e la letteratura...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.