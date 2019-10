Forever Brexit

Milano. Per la prima volta nella storia della Brexit, i Comuni inglesi hanno approvato un accordo di uscita dall’Ue firmato sia dal governo di Londra sia dai paesi europei. Boris Johnson ha ottenuto questo attesissimo sì, con uno scarto inimmaginabile – trenta voti di vantaggio, 329 a 299 – che sa di ribellione laburista. Ma la sua gioia è durata un attimo perché quindici minuti più tardi i Comuni hanno bocciato la procedura rapida richiesta dal governo per dibattere la legge del ritiro dall’Ue: quindi c’è un accordo che piace ai Comuni ma i Comuni vogliono guardarlo attentamente, ed eventualmente emendarlo: sono 415 pagine di documento, 115 sull’oggi, il resto sulle relazioni future, che a una lettura rapida sembrano ancora più insidiose del negoziato appena concluso (il punto principale: se non ci si accorda entro il 31 dicembre del 2020 sulle relazioni future, si esce senza accordo. Sì, nel 2020).

Evviva la Brexit modello Monty Python Ora è di moda denunciare la Brexit fatigue, la stanchezza e la noia, ma quando finirà, anche se non finirà mai, saremo tutti a lutto, noi che abbiamo visto il pythonesque da adolescenti cresciuti (ma poi, perché è arrivata così tardi?)

Ma Johnson, che ora ha un accordo “abbracciato” dal Parlamento, come ha detto lui, non vuole chiedere nessuna proroga, né tecnica né sostanziale: c’è un accordo, si esce il 31 ottobre con questo accordo, come promesso. Quindi che si fa? Indovinate un po’: si aspetta, le-prossime-24-ore-sono-cruciali. Johnson ha iniziato le telefonate con i leader europei per capire che intenzioni hanno. Tre le opzioni: proroga corta, proroga con elezioni, proroga fino al giugno del 2020, prima del voto del prossimo budget europeo. Nel frattempo, il governo accelera i preparativi per il no deal.