Addio al filosofo ignoto Guido Ceronetti

Guido Ceronetti è morto nella sua casa di Cetona, in provincia di Siena. Aveva compiuto 91 anni lo scorso 24 agosto. È stato poeta, scrittore, filosofo, giornalista e drammaturgo. Ma forse qualsiasi definizione della sua carriere e della sua opera potrebbe essere riassunta in un aggettivo: eclettico. Per capirlo basta sfogliare “Regie immaginarie”, pubblicato da Einaudi lo scorso marzo. Una raccolta di scritti che Ceronetti aveva realizzato negli anni '90 rileggendo libri di autori che, in un modo o nell'altro, avevano segnato la sua vita, isolandone dei pezzi e “rimontandoli” dando vita a qualcosa di completamente nuovo. Delle “regie immaginarie” per l'appunto di opere teatrali o cinematografiche.

Qualche anno fa Ceronetti aveva scritto per il Foglio una rubrica dal titolo “Preservativi”. “Uno spazio franco - così lo aveva descritto - fatto di citazioni, di pensieri sciolti, di aforismi, di frammenti estrapolati da ogni scritto antico e moderno, dalle scritture sacre al graffito murale, dai filosofi presocratici alla pubblicità di un oggetto idiota (per esempio, l’oratoria politica), alla corruzione linguistica”.

Di seguito alcuni dei suoi articoli:

Fatalità e libertà Grecia è prima di tutto Occidente. Ed è questione di vita o di morte che Occidente rimanga

Tristi Risorgimenti Lo spleen di Gustavo Modena, l’impossibilità di un’idea del politico, la stanza nuziale d’una straniera.

Libero e originario Il Soldato invitto Mitra, l’invidia che espelle forza vitale, il teismo e la responsabilità morale

Deutschland (pressappoco) über alles La Germania del senso di colpa, arca di Noè di tutti i popoli, e l’eutanasia spirituale forzata

Nei mari d’Estremo Oriente Leggere Sun Tsu e capire la preparazione militare di Putin, la strategia politica di Obama

Nelle stanze vaticane Dialogo immaginario su un dono da fare all’Italia: niente Giubileo. E una presenza angelica in Spagna

Indemoniati? L’enormità del crimine dei due giovani romani che hanno torturato e ucciso in un’orgia di droga, sesso e alcool un loro compagno attirato e designato vittima ha fatto sparire presto il caso dalla stampa quotidiana. Un meccanismo psicologico ha fatto stendere un velo di pudore su qualcosa che si andava scoprendo come oltrepassante la misura.

PRTTTTT… In una sigla tutto Pannella, impenitente ottimista e visionario L'obiettivo di Marco era che il Partito Radicale restasse, libertariamente, una adunata di refrattari, di trasgressori, di non pentiti

Il più sapiente dei predatori L’idea è ripugnante, ma si può ancora pensare l’uccisione di uomini come un atto rituale.