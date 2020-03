Vietare per 30 giorni le manifestazioni pubbliche, chiede il comitato scientifico incaricato da Conte

DALL'ITALIA

Sono 2263 i casi attualmente positivi al coronavirus. Nel bollettino rilasciato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, le vittime sono salite a 79 cioè 27 in più dell’ultima rilevazione ufficiale. In totale sono guarite 160 persone. Al Tribunale di Milano sono stati sospesi i processi civili ordinari dopo il contagio di due magistrati. Il comitato scientifico incaricato dal premier Conte ha chiesto di vietare tutte le manifestazioni pubbliche, compresi gli eventi pubblici, per i prossimi 30 giorni.

È stato rinviato a giugno il Vinitaly, originariamente in programma dal 19 al 22 aprile.

Di Maio annuncia fondo da 716 milioni di euro per rilanciare il Made in Italy e far fronte all’emergenza economica causata dal coronavirus.

La scadenza per consegnare il 730 è stata prorogata al 30 settembre per 20,5 milioni di contribuenti.

Borsa di Milano. Ftse-Mib +0,4 per cento. Differenziale Btp-Bund a 161 punti. L’euro chiude stabile a 1,11 sul dollaro.

DAL MONDO

L’Ambasciatrice americana all’Onu è entrata a Idlib assieme a James Jeffrey, inviato speciale del presidente Trump per la Siria. Kelly Craft durante la visita ha annunciato 108 milioni di dollari di aiuti alla popolazione siriana in fuga dalla guerra. E’ la prima visita di alti rappresentanti americani dallo scoppio della guerra in Siria nel 2011.

La Turchia ha abbattuto un aereo militare siriano. È il terzo abbattimento da domenica.

Von der Leyen ha visitato il confine tra Grecia e Turchia assieme a Charles Michel e a David Sassoli, presidenti del Consiglio europeo e del Parlamento Ue.

Canal+ ha chiesto scusa all’Italia. L’emittente francese ha inviato una lettera di scuse all’ambasciatrice Teresa Castaldo per lo spot in cui si ironizzava sull’Italia e il coronavirus.

Il passaggio di due tornado a Nashville, Stati Uniti, ha causato la morte di almeno 19 persone. Sono crollati oltre 40 palazzi.