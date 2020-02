L'introvabile paziente zero e la mobilitazione per Bernie Sanders

Tranquilli e lavorare (cioè fare il possibile per fermare la diffusione dei contagi).

Il caso più grave e significativo di ospedale che non regge la pressione dei troppi ricoveri richiesti dal Covid-19, sarà il problema dei prossimi giorni proprio a causa dell'onda iniziale di contagi, il cui effetto si sta manifestando adesso con maggiore intensità (mentre la strategia di contenimento dovrebbe cominciare a produrre risultati dalla fine della prossima settimana, calcolando a spanne rispetto a ciò che era stato detto).

Matteo Salvini fa sempre lo stesso gioco. Mette il governo (cui si oppone sempre, anche quando governa lui) di fronte a un problema senza soluzione, come in questi giorni è la vicenda del nuovo virus, e comincia a sparare desideri non realizzabili ma confliggenti col problema individuato trasformandoli in temi di scontro politico. Un atteggiamento che bonariamente si potrebbe chiamare infantile ma che forse meriterebbe altri aggettivi. A quel punto fa la faccia furba, come quella nella foto, e fa il sarcastico verso chi non risolve la questione di cui parla. Poi certo che l'Italia deve ripartire, ma bisogna uscire bene e, purtroppo, con i suoi tempi, dalla condizione di sorveglianza speciale imposta dai primi casi registrati in Europa. Anche perché la ripartenza non dipende dagli italiani ma soprattutto dalla catena a monte (fornitori) e a valle (acquirenti) di una grande economia di trasformazione.

Avrete tutti visto e stravisto Fontana con la mascherina, ne diamo ancora conto per vedere, con un caso (segnalato da Irene Tinagli) che vale tutti gli altri, gli effetti sull'informazione mondiale dell'inspiegabile scenetta del presidente lombardo e anche per mostrare quanto fosse strumentale e non sincero l'appello per la normalizzazione del suo capo partito di cui parlavamo poco fa.

Il ministro Amendola promuove la Milano che si rialza.

Le Borse sono nervose e lo saranno finché non ci sarà una chiara indicazione sulla durata della crisi sanitaria mondiale.

Israele ha interrotto i collegamenti di linea con l'Italia.

Ed è un fatto molto rilevante per l'Italia, per il turismo, per gli affari.

In Francia sono nella fase "mai giocare con la paura" e prefigurano quella dell'azione comune tra tutte le rappresentanze sociali e politiche.

Anche in Germania è il momento degli infettivologi in Tv.

Spahn tra l'altro è uno che fino a ieri era in corsa per fare il segretario della Cdu.

Quindi lasciatelo stare questo paziente zero.

Maurizio Milani da Codogno riesce a rompere l'isolamento con questo video (per foglianti).

Conte, Macron e l'incanto un po' da brividi della Cappella Sansevero a Napoli.

The Nation per provare a convincere chi Bernie Sanders non lo vorrebbe.

E l'elogio della politica intelligente, quindi capaci di trasformare e trasformarsi. Per farlo Giuliano Ferrara ha preso spunto proprio dalla politica americana e dalla pazza idea che sovvertirebbe il tradizionale spirito competitivo (a volte fin troppo agonistico) di ciascuno dei due schieramenti grazie a un'iniezione di competenza politica e quindi al fantastico team of rivals.

Qui continuiamo a parlare anche di India.

Pare che il mondo sia all'apice, e poi comincerà a scendere, del consumo di manzo e altri carni rosse.

Amburgo si nomina capitale mondiale dei mega yacht.

Poteva non sapere e quindi, finalmente, riconosciuta l'innocenza di Magnini.