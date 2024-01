Emanuele Pozzolo è risultato positivo ai test Stub

Secondo quanto riportato da Corriere e Repubblica, sulle mani e sul corpo del deputato di Fratelli d'Italia sarebbero state rilevate tracce di polvere da sparo e di un colpo d'arma da fuoco. Per risultare positivi però basta essere nelle vicinanze dello sparo

Il deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo è risultato positivo alla prova dello Stub: sono state rilevate, sul corpo e sui vestiti, "significative" tracce di polvere da sparo. È l'esito degli accertamenti della procura di Biella, riportati da Corriere e Repubblica, nell'ambito delle indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto la notte di Capodanno alla festa di Andrea Delmastro a Rosazza, in provincia di Biella, dove un colpo della pistola del deputato Pozzolo ha ferito alla gamba un 31enne, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia.

Il deputato ha sempre dichiarato di non essere stato lui a sparare. Nonostante i test confermino tracce di residui di un colpo d'arma da fuoco sugli abiti di Pozzolo, queste non rappresentano automaticamente la prova che a sparare sia stato lui. Basta essere vicini a chi spara per ritrovarsi addosso tracce di polvere da sparo e quindi risultare positivi allo Stub. La dinamica di quella sera deve essere ancora chiarita del tutto dagli inquirenti.

L'esame è stato richiesto dalla procura di Biella e si tratta di una prassi per casi come quello di Pozzolo. Il deputato è stato sottoposto al test lo scorso primo gennaio, dopo qualche ora dall'evento. In un primo momento si è diffusa la notizia secondo la quale si sarebbe rifiutato di sottoporsi a questo controllo attraverso l'utilizzo dell'immunità parlamentare. Alla fine, questa prerogativa è stata utilizzata solo per evitare di consegnare i propri vestiti.

Il caso Pozzolo, per approfondire