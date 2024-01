Il caposcorta di Andrea Delmastro è stato sostituito

Pablito Morello è ufficialmente in ferie dal 4 gennaio. L'agente è considerato un supertestimone nel "caso Pozzolo", dove il suo genero, un elettricista di 31 anni, è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco

Il caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, Pablito Morello, è stato sostituito. Ufficialmente è in ferie dal 4 gennaio. Il suo nome è venuto fuori durante i fatti di Capodanno avvenuti a Rosazza, quando suo genero, un elettricista di 31 anni, è stato ferito da un colpo partito dalla pistola regolarmente detenuta dal deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo. Ne dà notizia l'Eco di Biella e fonti di governo confermano al Foglio. Non è ancora chiaro se Morello sarà reintegrato dopo questo periodo di ferie. Rispetto a quanto accaduto la notte di San Silvestro a Rosazza Morello è considerato un supertestimone, ma non risulta indagato.