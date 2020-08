L’unico pericolo pubblico è Salvini rimasto in discoteca

Il primo Ferragosto di quiete, verrebbe da dire parafrasando un vecchio film con Alain Delon, se non fosse che siamo pur sempre alle prese con il virus e la sua seconda ondata, e non c’è da fare troppo i pirla se no il professor Bucci ci bastona. Ma primo Ferragosto di quiete, o quasi, sul fronte dei barconi e degli sbarchi e di quella umanità maltrattata che all’ex ministro di polizia del Papeete piaceva maltrattare. Non ci sono navi ostaggio tenute al largo. Gli sbarchi ci sono ancora ma pochi, gli infetti che sbarcano ancora meno. Si vede a occhio nudo, lo dicono i numeri: secondo una ricerca dell’Ispi, si prevede che nell’intero 2020 in Italia potrebbero sbarcare irregolarmente circa 20 mila persone, ovvero un numero inferiore del 90 per cento rispetto al 2016. L’unico a non accorgersi, della quiete, è ovviamente lui, Matteo Salvini. L’unico a insistere, con ributtante xenofobia, con la balla di migliaia di untori neri che ci starebbero invadendo e infettando. Ed è riuscito a dire: “L’unico problema legato al virus non sono i ragazzi che ballano ma quelli che sbarcano”. Per lui, “non è un nemico pubblico il ragazzo che va in spiaggia, in discoteca o al ristorante ma le migliaia di migranti che sbarcano sulle nostre coste”. Che non è soltanto propaganda, è proprio una cosa contraria all’evidenza della scienza e anche degli occhi. Ma a Salvini piacciono le discoteche e i mojito in spiaggia. Forse è ancora sbronzo dall’anno scorso.