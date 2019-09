Roma. Il Sinodo per l’Amazzonia ormai imminente (si inizia il 5 ottobre e si andrà avanti per tutto il mese) ha tutte le carte in regola per essere una replica della doppia assise sulla famiglia del biennio 2014-15. Non tanto per l’agenda ufficiale – i divorziati risposati qui non ci saranno, mentre in teoria si discuterà della salus dei popoli indigeni e della flora locale – quanto per ciò che graviterà attorno all’assise sinodale. Il network Voice of the faith...

