Il segno e il territorio. Da Steinberg a Pericoli, due mostre da non perdere

L’estate di San Martino novembrina ha regalato a Milano una ricca serie di mostre, a volte correlate fra loro come quella del Realismo magico e di Mario Sironi oppure, ancor di più, quella di Saul Steinberg alla Triennale e di Tullio Pericoli a Palazzo Reale. Le analogie fra i due artisti sono numerose, ci furono contatti epistolari diretti nonché una comune riconoscenza verso Cesare Zavattini in epoche e per motivi diversi – Steinberg collaborò al milanese “Bertoldo” diretto dallo scrittore emiliano, Pericoli lo incontrò giovanissimo a Roma ricevendone un suggerimento decisivo: quello di trasferirsi a Milano. Steinberg e Pericoli sono stati disegnatori prima che artisti, collaboratori di giornali prima che di gallerie e musei, per questo hanno sempre parlato del proprio lavoro con un certo understatement; oggi però entrambi sono pubblicati da Adelphi. Il punto sostanziale dell’analogia però sta nel fatto che, visitando la mostra nella curva della Triennale al primo piano, si ha l’impressione che Steinberg non abbia mai veramente lasciato Milano.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE